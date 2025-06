"Marie Brand und die verfolgte Braut": Kritik zum ZDF-Krimi mit Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann

Im nun wiederholten Fall von 2024 geschieht ein Mord auf dem Campingplatz: Die herbeieilenden Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) erkennen schnell, dass die Schüsse einem anderen galten.

Marie Brand und die verfolgte Braut Krimi • 05.06.2025 • 20:15 Uhr

Es geht um Spannung, aber eben auch um Humor: Mariele Millowitsch als Marie Brand und Hinnerk Schönemann als Jürgen Simmel versuchen im am Donnerstagabend wiederholten Kölner Primetime-Krimi "Marie Brand und die verfolgte Braut", den Fall mit einer gehörigen Portion Witz zu mischen. Wie gut deutscher Humor in Krimis ankommt, weiß man nicht nur seit den "Tatorten" aus Münster, wo Thiel und Boerne verbal gerne einander quälen. Das Ermitteln mit Witz können sie auch in Köln, wo sich die "Marie Brand"-Fälle abspielen, ganz gut. Im Stalker-Krimi "Marie Brand und die verfolgte Braut" gibt Simmel einmal mehr den in manchen Momenten geradezu grenzdebilen Adjutanten, der häufig auf der Leitung steht. Möglicherweise sind daran aber auch die ständigen Avancen des Kommissariatsleiters Dr. Engler (Thomas Heinze) schuld, der ihn unaufhörlich damit nervt, sich endlich etwas Überraschendes zum Dienstjubiläum von Marie Brand einfallen zu lassen. 25 Jahre sei sie nun schon dabei, heißt es im Film von 2024.

Die wiederum lässt sich nicht beirren. Mariele Millowitsch pflügt mit gewohnt stoischer Miene durch das Unterholz. Im recht konstruiert wirkenden Fall, in dem ein Campingplatzleiter aus Versehen erschossen wird, lässt sie ihre untrügliche Spürnase einmal mehr nicht im Stich.

Die Gefahr eines Stalkers Eigentlich galten die Schüsse, die einen Campingwagen durchsiebten, Rasmus Tauber (David Rott). Tauber, das finden Marie Brand und ihr Adlatus Simmel bald heraus, wurde erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen. Zwei Jahre hat er wegen Stalkerei abgesessen. Er hatte nicht verdaut, dass ihn seine Frau verließ und ihr derart eifersüchtig nachgestellt, dass es zu einer fast tödlichen Auseinandersetzung mit dem Nachfolger kam. Der liegt, so stellt sich später heraus, komatös im Bett und wird von seiner Tochter unter Mithilfe von Taubers Ex (Anna Brüggemann) betreut. Die Campingplatz-Attacke, bei der vier Schüsse laut Simmel "wie Butter" durch die Wand des Campers gingen und so den Chef des Platzes trafen, lässt auf einen Akt der Rache schließen ...

Dass die Psychologin (Ulrike C. Tscharre) irgendwann erklärt, wie Stalker ticken, nämlich voller Unvernunft und paranoid, ist durchaus dankenswert und hilft, einen Weg durch den labyrinthischen Whodunit-Plot zu finden. Stalker Tauber hat indessen bereits ein weiteres Opfer an der Hand, das rein zufällig gerade einen anderen heiraten will. Was bleibt ihm anderes, als die Braut auf seine raue Art zu entführen?

David Rott macht seine Sache gut. Mit einem leichten Grinsen führt er vor, dass sein Knasterlebnis den Stalker nur noch durchgeknallter werden ließ – ganz so, wie es die Psychologin zuvor bereits dozierte. Dass es bei alldem zum augenzwinkernden Psychothriller dennoch nicht ganz reicht, liegt auch an einigen allzu puzzlehaften Winkelzügen des Drehbuchs (Timo Berndt). Regie führte einmal mehr Michael Zens.

Der jüngste neue Fall der beliebten Reihe, "Marie Brand und das tote Au-pair", war im Januar zu sehen. Ein weiterer ist bereits abgedreht, der Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Marie Brand und die verfolgte Braut – Do. 05.06. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.