"Die ultimative Chartshow": Kritik zum RTL-Kult-Klassiker mit Oliver Geissen, Evelyn Burdecki und Thomas Anders

Achtung, Ohrwurm-Gefahr: Oliver Geissen steigt mit "Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Dance Party Hits aller Zeiten" in eine lockere Reihe mit drei neuen Folgen seiner Freitagabend-Musik-Sause zur besten RTL-Sendezeit ein. Zum Auftakt geht es zurück in die Zeiten, in denen nur ein paar Takte vom DJ eingespielt werden mussten, schon schoss allen Club-Besuchern der Groove in die Gelenke. In bewährter Chart-Manier erinnert der Hamburger Moderator Oliver "Olli" Geissen, der sich auch mit mittlerweile 55 Jahren seinen verschmitzten Lausbuben-Charme erhalten hat, an die Verkaufserfolge von Hits aus dem Disco-Genre. Aber er hat auch moderne Dance-Tracks im Angebot. Als Reisebegleiter auf seinem Retro-Trip hat er diesmal zwei besonders schillernde Gäste dabei.