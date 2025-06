Glücklich, aber allein: Zarrella wünscht sich sehnlichst eine Familie!

"Ich habe alles, um glücklich zu sein, und bin es auch", schrieb Stefano Zarrella zuletzt in einer Fragerunde auf Instagram. Doch dann wurde er persönlich: "Aber ich sehne mich schon nach einem Zuhause, einer eigenen Familie und einer Partnerschaft, die einem Support schenkt, Wärme und Verständnis."

Besonders bedauert der Bruder von Giovanni Zarrella, dass er viele besondere Momente bisher nicht mit einer Partnerin teilen konnte: "Habe heute noch zu meinem Bruder gesagt, wie schade, dass ich vieles, was ich erleben durfte, gar nicht mit meiner besseren Hälfte teilen konnte."

Trotz Rückschlägen bleibt Stefano optimistisch. "Step by Step! Vertraue da dem Leben", schrieb er auf Instagram. Seine Familie, Freunde und Fans stehen hinter ihm. In den Kommentaren findet sich viel Zuspruch. "Du bist wirklich herzensgut und hast es verdient, dass die richtige Sie sehr bald zu dir findet", schrieb ein Fan. Stefano zeigte sich gerührt und teilte die Nachricht in seiner Story.