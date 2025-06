"Mein liebster Alptraum": Die Komödie mit Isabelle Huppert auf ARTE hat ein erwartbares Ende

Agathe (Isabelle Huppert) ist entsetzt: Eben noch hat sie in ihrer Galerie über Kunstfotografie diskutiert, und jetzt streckt ihr daheim ein elender Proll sein wenig ästhetisches Bauarbeiterdekolletee entgegen. Der Übeltäter: Patrick (Benoît Poelvoorde), Teilzeithandwerker und Vollzeitversager. Er soll eigentlich nur ein Ankleidezimmer in das Luxusappartement einbauen, das die Galeristin mit Freund und Sohn teilt. Doch nach und nach macht er sich nicht nur in der Wohnung, sondern auch in ihrem Leben breit. Wer der Realität verhaftet ist, weiß: Das kann nicht funktionieren. Wer aber die romantische Komödie kennt, weiß: Das muss funktionieren! Und so wird Patrick für Agathe schon bald "Mein liebster Alptraum". ARTE zeigt den gleichnamigen Film nun zur Mittwochsprimetime.