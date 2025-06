"The Devils": Drehbuchautor James Cameron pausiert bei Avatar-Reihe und widmet sich neuem Filmprojekt

"Avatar" ist das Herzensprojekt James Camerons. Nun gönnt sich der Regisseur offenbar eine Auszeit von dem mehrteiligen Fantasy-Epos. Er hat sich die Rechte zum Roman "The Devils", das er als Drehbuchautor adaptieren will.

James Cameron gönnt sich offenbar eine Pause aus seiner "Avatar"-Reihe und will sich zwischenzeitlich einem anderen Projekt verschreiben. Dem Fantasy-Genre bleibt er dabei treu. Wie der Filmemacher auf Facebook mitteilte, hat sich seine Produktionsfirma Lightstorm Entertainment die Rechte an dem Roman "The Devils" gesichert. Gemeinsam mit dem Autor der Vorlage, Joe Abercrombie, wolle er das Drehbuch verfassen.

"Ich liebe Joes Bücher seit Jahren und freue mich über jede neue Lektüre", schreibt Cameron. Besonders von Abercrombies neuem, in den USA im vergangenen Monat erschienenen Buch scheint er sehr angetan. Die "Frische der Welt und der Charaktere" in "The Devils" habe ihn dazu verleitet, sich die Rechte am Roman zu sichern und mit dem Autor zusammenzuarbeiten.

"Ensemble köstlicher neuer Charaktere" Das Fantasy-Epos "The Devils" ist in einer alternativen Version des europäischen Mittelalters angesiedelt und kreist um Monster, die den Kontinent vor fleischfressenden Elfen retten sollen. Der Roman zeige Abercrombie in seiner "absoluten Hochform", schreibt Cameron. Das Buch zeuge mit seinem "Ensemble köstlicher neuer Charaktere" vom "scharfen Blick" des Autors "auf die menschliche Natur in all ihrer dunklen, selbstsüchtigen Pracht".

Ob Cameron bei dem geplanten Filmprojekt auch Regie führen wird, ist indes fraglich. Der Filmemacher ist derzeit mit der Fertigstellung der "Avatar"-Reihe beschäftigt. Der dritte Teil, "Fire And Ash", kommt am 17. Dezember in die deutschen Kinos. In der Mache befinden sich zwei weitere Filme. "Avatar 4" soll im Dezember 2029 erscheinen, der ebenfalls noch titellose fünfte Teil zwei weitere Jahre später.

