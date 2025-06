"Bauer sucht Frau" 2025: Das sind alle Kandidaten!

Am Pfingstmontag, dem 9. Juni 2025 ist es wieder soweit und Inka Bause stellt die 16. Kandidatinnen und Kandidaten der 21. Staffel auf RTL vor. Um wen es sich genau handelt, hat RTL.de nun veröffentlicht:

-Simone (55), Gnadenhofbetreiberin aus dem Saarland

-Daniel (33), Ackerbauer aus NRW

-Herbert (59), Pferde-Pensionsstallbetreiber aus Hessen

-Friedrich (29), Spargelbauer aus NRW

-Armin (39), Mutterkuhhalter aus Baden-Württemberg

-Bastian (25), Ackerbauer aus Unterfranken

-Christopher (31), Hobbybauer aus Brandenburg

-Andreas (39), Ackerbauer aus Niedersachsen

-Insa (28), Pferdewirtin aus Lüneburg

-Johann (60), Rinderzüchter aus Niedersachsen

-Jörg (57), Geflügelhalter aus Niedersachsen

-Michi (22), Land- und Forstwirt aus dem Ahrtal

-Michael (32), Schafhalter aus Bayern

-Walter (73), Hühnerbauer aus Niedersachsen

-Thomas (39), Biobauer aus dem Erzgebirge

-Steffen (31), Pferdewirt aus dem Emsland

Wir stellen im Folgenden 5 Teilnehmer vor: 1. Simone (55), Gnadenhofbetreiberin

Simone ist 55 Jahre alt und kommt aus dem Saarland. Seit 10 Jahren betreibt die 1,70m große Frau mit großer Leidenschaft einen Gnadenhof und kümmert sich mit viel Liebe um Ponys, Pferde, Esel, Ziegen, zwei Hunde und eine Katze. Simone bedeutet ihr Hof alles, wie sie sagt. Und das aus einem bestimmten Grund: „Alle Tiere haben ein Recht auf ein glückliches Leben.“ Hauptberuflich arbeitet sie in der Altenpflege und liebt es, ihre Abende am Lagerfeuer zu verbringen – allerdings schon seit 2 Jahren als Single. Das soll sich nun durch ihre Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ ändern.

2. Walter (73), Hühnerbauer

Mit 73 Jahren ist Hühnerbauer Walter der älteste Kandidat und möchte in der Sendung noch einmal seine große Liebe finden. Als großer Familienmensch betreibt der Hühnerwirt seinen Hof nach wie vor mit seinem Sohn Klaus (33), der ebenfalls noch alleinstehend ist. Hier versorgen sie nicht nur die 15.000 Hennen, sondern bauen darüber hinaus auch noch Getreide an. Auch in seinem höheren Alter treibt er gerne Sport und geht leidenschaftlich gern der Gartenarbeit nach. Nun möchte er noch die passende Frau finden, mit der er seine Hobbys teilen kann.

3. Michi (22), Land- und Forstwirt

Mit 22 Jahren ist der Land- und Forstwirt Michi das „Küken“ unter den Teilnehmern. Im Ahrtal in Rheinland-Pfalz züchtet er zusammen mit seinem Vater Weihnachtsbäume und kümmert sich um Schweine, Schafe und Puten. Sein Beruf erfüllt ihn- in seiner wenigen Freizeit ist er in der Landjugend und im Dorfgemeinschaftsverein tätig. Doch viel lieber würde er seine freie Zeit mit der richtigen Frau an seiner Seite verbringen. Wie er sich seine Traumfrau vorstellt? Humorvoll und authentisch sollte sie sein.

4. Insa (28), Pferdewirtin

Die 28-jährige Insa ist Pferdewirtin aus der Lüneburger Heide. Ihre Arbeit bedeutet ihr alles. Auf ihrem Pferdehof betreut sie traumatisierte Kinder, denen sie durch ihre therapeutische Tätigkeit mit den Tieren einen Weg zurück ins Leben schenken möchte. Für Insa selbst war der Hof ein gänzlicher Neuanfang, als sie ihren sicheren Job als Angestellte zugunsten der Selbständigkeit aufgegeben hat, wie sie verriet: „Ich war ein Workaholic, aber jetzt bin ich super glücklich und erfüllt mit diesem Leben.“ Auch ihr zukünftiger Partner sollte eine Leidenschaft für Pferde mitbringen.

5. Jörg (57), Geflügelhalter

Jörg ist hauptberuflich selbständig im Garten- und Landschaftsbau und vermietet Ferienhäuser. Doch an der Nordseeküste betreibt er seinen Hof schon in der fünften Generation. Was er daran liebt? Die freie Einteilung seiner Arbeitszeit. Nun möchte der 1,90m große Jörg endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren und mit der richtigen Frau gemeinsam durchs Leben gehen. Humorvoll und zuverlässig sollte seine zukünftige Frau sein, die er mit Hilfe von Inka Bause finden möchte.