Von "Die Höhle der Löwen" auf den Laufsteg: Janna Ensthaler wird Model

Bei "Die Höhle der Löwen" investiert Janna Ensthaler in vielversprechende, junge Geschäftsideen – jetzt wurde sie selbst von einer großen Firma entdeckt. Die Unternehmerin ist ab sofort auch Model. Und zwar bei der in Hamburg ansässigen Agentur MGM, die unter anderem mit Louis Vuitton, Chanel und Dior zusammenarbeitet. Das bestätigte Ensthaler jetzt gegenüber "Bild".

"Ich bin von MGM Models angesprochen worden, ob ich nicht Lust darauf habe. Zuerst haben sie mich bei Instagram gesehen und einfach angeschrieben", erklärt die 40-Jährige, wie es zu dem Engagement kam. Das Modeln sei absolutes Neuland für sie. Allerdings habe sie schon als Kind vor dem Spiegelbild am Fenster gestanden und wollte Popstar werden: "Es war immer mein Mädchentraum, so etwas zu machen, sonst hätte ich nie Ja gesagt."

Janna Ensthaler ist seit 2023 festes Mitglied im Investoren-Team der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen". Auch in der aktuellen Staffel, die VOX montags um 20.15 Uhr zeigt, ist die gebürtige Hamburgerin dabei. Ensthaler, die mit ihrem Mann und drei Kindern in Braunschweig lebt, ist an mehr als 100 Firmen beteiligt. Das "Manager Magazin" zählte sie 2023 zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft.

Gegenüber "Bild" sagte Ensthaler: "Ich bin gerade in einer wahnsinnig guten Lebensphase, bin Mami von drei Kindern, bin glücklich verheiratet, habe Spaß an so was. Ich fühle mich mit meinem Aussehen und meinem Körper sehr wohl. Das ist wichtig, wenn man die Entscheidung trifft, sich so zu zeigen. Und ich bin die Fernsehkameras ja auch schon ein paar Jahre gewohnt, deshalb fühle ich mich bei den Shootings auch wohl." Fit halte sie sich durch Pilates, Kraftsport, viel Wasser, viel Gemüse sowie wenig Weizen und Zucker. Ab und zu gönne sie sich aber auch mal eine Pizza.