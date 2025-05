"Let's Dance"-Teilnehmerin Simone Thomalla enthüllt: Das hat Konsequenzen führ "Frühling"

Simone Thomalla stellt aktuell in der RTL-Show "Let's Dance" ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen. Dabei gibt es allerdings ein Problem. Die Dreharbeiten für die RTL-Show überschneiden sich mit denen für die beliebte ZDF-Serie "Frühling". Doch Simone Thomalla möchte trotzdem an der Tanz-Show teilnehmen. Wie wird es nun mit der TV-Reihe weitergehen?

Mit Humor und Drama begeistert die ZDF-Serie „Frühling“. In der fiktiven Kulisse von Bayrischzell wird der Tourismus angekurbelt. Ein Highlight: Der berüchtigte Kirsch-Streuselkuchen. Hier gibt es interessante Hintergrundinfos zur Serie mit Simone Thomalla.

Seit 2010 steht Simone Thomalla als Katja Baumann vor der Kamera. In dem fiktiven Ort "Frühling" steht sie als Dorfhelferin den Bewohnern in Notsituationen zur Seite. Baumann ist damit eine Art Sozialhelferin, die die Familien bei Schicksalsschlägen unterstützt. Die Serie wurde zum vollen Erfolg für das ZDF und hat Millionen von Fans. Die machen sich nun Sorgen, wie es weitergehen soll, denn der "Let's Dance"-Dreh und "Frühling" sollen zur gleichen Zeit stattfinden. Muss sich Simone Thomalla nun entscheiden, ob sie bei RTL tanzt oder ob es das Ende der ZDF-Reihe ist?

Agentur äußert sich zur Überschneidung

Zum Glück ist das nicht der Fall. Es wurde eine Regelung gefunden, dass beides für die Schauspielerin vereinbar ist. „Die Teilnahme Simone Thomallas bei ‚Let’s Dance‘ wurde vor einer Zusage mit der Produktionsfirma und dem ZDF abgestimmt. Simone Thomalla dreht auch in diesem Jahr sechs neue Folgen ‚Frühling‘ und wird, je nachdem, wie weit sie bei der Tanz-Show kommt, danach sofort zu den Dreharbeiten nach Bayrischzell reisen“, erklärte ihre Agentur auf Nachfragen von Ruhr24. Simone Thomalla freut sich ebenfalls über so viel Flexibilität: "Großartig, dass meine neue Staffel ‚Frühling‘ für mich etwas später beginnen kann, sodass ich RTL in diesem Jahr zusagen konnte. Ich hoffe, meinen runden Geburtstag fit wie nie auf dem Tanzparkett feiern zu dürfen".