"Aktenzeichen XY...Vorsicht, Betrug!": Kritik zur Crime-ZDF-Sendung mit Rudi Cerne

Familiendrama: Wer erbt das Vermögen?

Niki Stein versammelt ein hochkarätiges Ensemble in der ARD-Produktion "Die Auferstehung". Ein Familiendrama um Erbschleicherei entfaltet sich in einer Villa voller Geheimnisse und Spannungen. Leslie Malton, Herbert Knaup und Joachim Król brillieren in einem zynischen und schwarzhumorigen Stück.