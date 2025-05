Fälschungen & Millionen-Kredite: Donald Trump begnadigt US-Reality-Stars

US-Präsident Donald Trump wird die Reality-Stars Todd und Julie Chrisley begnadigen. Das meldet unter anderem das US-TV-Netzwerk CNBC. In einem bei X geteilten Video gibt Trump das Versprechen im Oval Office sitzend der telefonisch zugeschalteten Tochter der beiden Inhaftierten. "Es ist eine schreckliche Sache, aber das Gute ist, deine Eltern werden frei und rehabilitiert sein", spricht Trump ins Telefon.

"Der Präsident ist stets erfreut, verdienten Amerikanern eine zweite Chance zu geben"

Bekannt geworden war das Ehepaar mit der Reality-TV-Serie "Chrisley Knows Best". In der Sendung hatten sich die beiden als gläubige Südstaatenfamilie inszeniert.