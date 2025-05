"Bono: Stories of Surrender" - Das innovative Konzerterlebnis, produziert von Brad Pitt

Wenn aus 250 Trucks mit Equipment ein Kombi-Kofferraum mit wenigen Requisiten wird: Mit U2 hat Frontmann Bono über Jahrzehnte die größten Bühnen der Welt bespielt. Mit seiner Solo-Bühnenshow "Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief ..." setzt der 65-Jährige einen minimalistischen Kontrapunkt. Das Apple-Dokumentarstück "Bono: Stories of Surrender" (ab 30. Mai, Apple TV+) ist ein filmgewordenes Abbild dieser Mischung aus Konzert und Lesung – samt exklusiver Tour-Einblicke und einem sehr privaten Ritt durch das Leben und Wirken des Sängers.