Crunchtime in der Relegation: Hier werden die spannenden Rückspiele übertragen

Relegation 1. Bundesliga: SV Elversberg – 1. FC Heidenheim

Spannender geht’s kaum. Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag ging 2:2 aus. Also, es ist noch alles offen. Heute Abend, am 26. Mai 2025 findet das Rückspiel in Elversberg statt. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Übertragen wird das Spiel nicht nur von den Pay-TV-Sendern Sky und Wow, sondern auch im FreeTV. Ab 19:50 Uhr begrüßt Matthias Opdenhövel auf Sat.1, pünktlich zum Anstoß ist dann auch Wolff-Christian Fuss dabei. Außerdem gibt es Livestreams auf ran.de und Joyn.