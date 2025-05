"ran SAT.1 Fußball: Relegation": Die Live-Übertragung des Aufstiegskampfs - Heidenheim gegen Elversberg

"Die Saison war lang, jetzt freuen wir uns auf die Pause": So oder so ähnlich klingt das immer wieder, wenn eine Bundesliga-Spielzeit nach 34 anstrengenden Spieltagen vorüber ist. Aber ein paar Teams müssen dann, wenn eigentlich alles vorbei ist, bekanntlich doch noch einmal ran. Und vor allem noch einmal "alles reinwerfen", wie es im Fußball so schön heißt, weil eben eine ganze Menge auf dem Spiel steht. Am Donnerstag, 22. Mai, treffen der FC Heidenheim (Drittletzter in der Bundesliga) und der SV Elversberg (Dritter der 2. Bundesliga) im Hinspiel der Relegation aufeinander – live bei SAT.1.

ran SAT.1 Fußball: Relegation Sport • 22.05.2025 • 19:50 Uhr

Klar, man sieht in diesen Spielen nicht die allergrößten Stars auf dem Rasen und bekommt erfahrungsgemäß auch nicht den allerschönsten Zauberfußball geboten. Dafür geht es um zu viel. Und doch sind diese Matches immer wieder ungemein spannend und intensiv. Zwei Spiele entscheiden darüber, ob man in der kommenden Saison in der 1. oder 2. Liga antritt – da geht's durchaus auch ein bisschen um die sportliche Existenz, nicht nur kurzfristig.

Heidenheim gegen Elversberg: Hopp oder Top? Elversberg, 2021 noch viertklassig, schielt nach einer starken Zweitliga-Saison mit zuletzt drei Siegen in Folge nach oben und könnte zum ersten Mal überhaupt in die Bundesliga aufsteigen. Für Heidenheim hingegen droht nach zuletzt zwei Jahren im deutschen Fußball-Oberhaus (inklusive Conference-League-Qualifikation im letzten Jahr) eine richtig harte Landung. Bis zum Schluss hatte man gehofft, sich vor der Relegation retten zu können. Mit einer herben 1:4-Heimniederlage gegen Bremen am 34. Spieltag platzte dieser Traum.

SAT.1 zeigt nach dem Hinspiel in Heidenheim auch das Rückspiel vier Tage später in Elversberg (Montag, 26. Mai, ab 19.50 Uhr). Moderator Matthias Opdenhövel und Reporterin Andrea Kaiser begleiten das Geschehen am Spielfeldrand, Wolff-Christoph Fuss und Thomas Herrmann kommentieren. Als Experte ergänzt der ehemalige Gladbach-Kicker Lars Stindl das "ran"-Team. Und wer gar nicht genug bekommen kann von Hopp-oder-Top-Fußball: Am Freitag, 23. Mai, und Dienstag, 27. Mai, überträgt SAT.1 jeweils ab 19.50 Uhr auch die beiden Relegationsspiele eine Klasse weiter unten zwischen Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga) und dem 1. FC Saarbrücken (3. Bundesliga).

