"Jumanji 3": Alle Infos zum Cast und Kinostart

Konnte man seinerzeit die Neuauflage von "Jumanji" (1995) noch als Überraschung verbuchen – immerhin waren seit dem Kinoerfolg des Robin Williams-Vehikels 12 Jahre vergangen – lief danach alles nach Schema F: "Jumanji – Willkommen im Dschungel" (2017) mit Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart wurde zum Blockbuster, und auch die Fortsetzung "Jumanji – The Next Level" (2019) lockte das Publikum erfolgreich ins Kino. Folgerichtung daher auch, dass der ersten bald eine zweite Fortsetzung folgen würde. Die ist mit "Jumanji 3" bereits in der Mache und soll die Reihe zu einer Trilogie abrunden. Was ist über das Projekt bekannt?

Wann kommt der dritte Teil ins Kino? Wie schon die Teile eins und zwei soll auch "Jumanji 3", dessen genauer Titel noch nicht feststeht, in der Weihnachtszeit in den USA erscheinen. Allerdings erst nächstes Jahr, nämlich am 11. Dezember 2026. Wann der Film in Deutschland in die Kinos kommt, steht zwar noch nicht fest, ein Termin um die selbe Zeit ist aber wahrscheinlich.

In Geduld üben müssen sich Fans auch im Hinblick auf die Handlung, die Sony Pictures noch unter Verschluss hält. Sie lässt sich allenfalls aus "The Next Level" herleiten, wo die Bewegung am Schluss der Abenteuer-Komödie gegenläufig ist: Nachdem die jungen "Jumanji"-Spieler in die fantastische Dschungelwelt des magischen Videospiels gesogen wurden, dringen einige wilde Tiere aus Jumanji in die Wirklichkeit ein – ein netter filmische Gruß an das Original mit Robin Williams.

Diese Prämisse hätte außerdem weitere reizvolle Erzählentwicklungen zur Folge: Mit den Tieren könnten auch die Videospiel-Charaktere in die reale Welt hinüberwechseln. In dem Fall, wäre der nächste Schritt unvermeidbar: Sie würden zwangsläufig auf die Jungen und das Mädchen treffen, die das Videospiel zocken. Im dritten Schritt würden sich schließlich Menschen und Avatare zusammenschließen, um für Ordnung zu sorgen.

Wen verschlägt es diesmal ins Jumanji? In den Sternen steht bislang auch die Besetzung vor und hinter der Kamera. Hier dienen die ungeschriebenen Gesetze Hollywoods als Anhaltspunkt. Eine Filmreihe verlangt in der Regel einen homogenen Cast, gelegentlich auch dieselben Crew-Mitglieder. Demnach wären die Hauptdarsteller Johnson, Hart, Black und Karen Gillan wieder mit von der Partie. In Teil zwei, "The Next Level", war das Hauptfiguren-Ensemble um die Sidekicks Danny DeVito und Danny Glover erweitert worden. Man darf also gespannt sein, ob es auch bei "Jumanji" einen Ergänzungs-Cast geben wird. Und wenn ja: Wer würde in die Rollen schlüpfen?

Erwartet wird außerdem, dass Jake Kasdan nach "Willkommen im Dschungel" und "The Next Level" auch den dritten Teil inszeniert. Der Sohn von Regielegende Lawrence Kasdan ("Wyatt Earp – Das Leben einer Legende ") hatte 2011 mit "Bad Teacher" seinen großen Durchbruch und festigte mit den "Jumanji"-Filmen seinen wachsenden Ruf als handwerklich versierter Erfolgsregisseur. Gut denkbar, dass er nach Teil zwei auch wieder am Drehbuch mitgeschrieben hat. Das aber ist nicht mehr Herleitung, sondern schon gewagte Spekulation. Bald wissen wir mehr, vielleicht sogar schon sehr bald. Denn auch das ist Gesetz in Hollywood: Um einen Film zu vermarkten, halten die Studios und ihre Marketingstrategen mit Informationen nicht zu lange hinterm Berg.