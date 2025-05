Kevin Spacey erhält Ehrenpreis – und spricht Klartext

Der in Hollywood geschasste Schauspieler Kevin Spacey ist am Rande der Filmfestspiele von Cannes mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt worden. In seiner Dankesrede bedankte sich der Oscar-Preisträger für die "mutige" Entscheidung der Veranstalter. "Wer hätte je gedacht, dass es eine mutige Idee seine würde, jemanden zu ehren, der in jedem einzelnen Gerichtssaal, den er je betreten hat, entlastet wurde."

Spaceys Karriere wurde nach mehreren Vorwürfen sexueller Belästigungen schwer beschädigt. In New York und London musste sich der Schauspieler wegen entsprechender Anschuldigungen vor Gericht verantworten, bevor er jeweils freigesprochen wurde. Den Spacey-Skandal hatte 2017 der Schauspieler Anthony Rapp ins Rollen gebracht. In einem Interview mit dem Boulevard-Magazin "BuzzFeed" behauptete er, Spacey hätte ihn 1986 auf einer Party sexuell belästigt. Rapp war damals 14 Jahre alt.

"Bin froh, dass ich wieder arbeite" Seit Bekanntwerden der Vorwürfe hat Spacey in keinen größeren Filmprojekten mehr mitgewirkt. Seine Hauptrolle in der Netflix-Serie "House of Cards" verlor er 2017. "Es ist sehr schön, zurück zu sein", sagte er bei der von "Better World Fund" organisierten Preisverleihung. Im Vorfeld der Veranstaltung war der Schauspieler auf dem roten Teppich von einem Reporter gefragt worden, ob die Auszeichnung sein Comeback bedeute. Spaceys Antwort: "Nun, ich bin froh, dass ich wieder arbeite. Das kann ich Ihnen sagen."

Spacey war zuletzt meist in unabhängigen, von ausländischen Firmen produzierten Filmen zu sehen. In Cannes vermarktet der 65-Jährige den in England gedrehten Thriller "The Awakening", in dem Peter Stormare ("The Big Lebowski") eine der Hauptrollen übernimmt.