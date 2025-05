“Praxis mit Meerblick”- Star verliebt sich am Set von "Rosamunde Pilcher"

Liebe auf den ersten Blick

Ihr gemeinsamer Film hieß „Entscheidung des Herzens“ und die Herzen der beiden waren sich sofort einig: "Wir haben damals beide in dem Film die Hauptrolle gespielt und haben uns dabei ineinander verliebt. Der Dreh fand in Poole in der Nähe von London statt. Wir verdanken Rosamunde Pilcher unsere Liebe", sagte Warwel 2018 im Interview mit Bild.de. Piesk ergänzte: "Wir waren vor und hinter der Kamera ein Liebespaar. Am ersten Drehtag war klar, hier haben sich zwei gefunden. Und das gilt bis heute. Wir sind ein wandelndes Pilcher-Klischee."