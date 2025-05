Fazit zum ESC 2025: Politische Kontroversen, Raabs Leistung und Hazel Brugger als Liebling

Am Samstag, dem 17. Mai, fand der Eurovision Song Contest in Basel statt. Deutschland landete mit dem Song „Baller“ von Abor & Tynna auf Platz 15, im Mittelfeld. Österreich holte den Sieg. Doch was bleibt vom Abend zu sagen? Ist Stefan Raab damit Geschichte? Wie politisch war der ESC diesmal? Und wer ist der wahre Star des Abends? Hier das Fazit!