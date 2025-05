"37°: Wenn Haustiere alt werden – Moppis letzter Sommer": Hintergrundinfos zur ZDF-Reportage!

"Ich gucke jeden Morgen, ob Moppi noch atmet", sagt Marion zu Beginn der ZDF-Reportage "37°: Wenn Haustiere alt werden – Moppis letzter Sommer" (Dienstag, 20. Mai, 22.15 Uhr, und bereits am Sendetag ab 8 Uhr im Stream). Ein Satz, der kaum eindrücklicher zeigen könnte, wie eng die Beziehung zwischen Mensch und Tier sein kann – geprägt von Fürsorge, Liebe und der ständigen Angst vor dem Abschied. Allein in Deutschland gibt es 34 Millionen Haustiere.

Die Reportage begleitet zwei Frauen, Marion und Carmen, auf einem sensiblen Lebensabschnitt: bei der letzten Reise ihrer tierischen Begleiter. Da ist zum einen Moppi, eine mittlerweile 24-jährige Katze, die mit ihren geschwächten Atemzügen anzeigt, wie nah das Lebensende rückt. Und da ist Mila, eine 15-jährige Hündin, die Carmens Alltag seit über einem Jahrzehnt mitprägt. Beide Tiere stehen am Ende ihres Weges und ihre Halterinnen vor der unausweichlichen Frage: Wie viel gemeinsame Zeit bleibt noch?

"Meine Katzen ersetzen einen engen Sozialkontakt"

Für Marion sind Moppi und ihre anderen Katzen nicht einfach nur Haustiere. "Meine Katzen ersetzen einen engen Sozialkontakt", sagt sie – eine Aussage, welche die stille Realität vieler Alleinlebender widerspiegelt. Ihre Katzen, sie sind ihre Familie, ihre Seelentröster. In einem Social-Media-Tagebuch dokumentiert sie ihr gemeinsames Seniorenleben, eine Mischung aus Alltagsmomenten und dem Älter werden. Moppi wäre in Menschenjahren gerechnet etwa 110 Jahre alt, und die zunehmende Atemnot macht ihr sichtlich zu schaffen. Der Gedanke an den bevorstehenden Verlust schmerzt: "Ich habe mir vorgenommen, nicht dran zu zerbrechen", sagt Marion traurig.