"Neo Ragazzi" endet nach vier Staffeln

"Ich mag Menschen, und ich mag es, mich mit ihnen ohne Vorbehalte zu unterhalten und durch diese Unterhaltung Unterhaltung herzustellen", erklärte Tommi Schmitt 2023 zum Start von "Neo Ragazzi". Dem stimmte auch seine Kollegin Passmann zu: Sie freue sich darauf, "auseinanderzunehmen, was Talkshow im deutschen Fernsehen bedeutet und es anschließend wieder ganz neu zusammenzubauen".

Nun ist damit Schluss: Wie das ZDF am Donnerstag bestätigte, endet das Format nach vier Staffeln. "Sophie Passmann und Tommi Schmitt haben sich dazu entschieden, die Moderation von 'Neo Ragazzi' nicht fortzusetzen. ZDFneo bedankt sich bei Sophie und Tommi für vier wunderbare Staffeln der Talkshow mit tollen Gästen, überraschenden Aktionen und spannenden Geschichten", heißt es in einer Erklärung des Senders.

Zuvor hatte Schmitt bereits in seinem Podcast "Gemischtes Hack" das Ende der Sendung angekündigt. "Es gibt null böses Blut in irgendeiner Form. Mir hat es super viel Spaß gemacht, Sophie kamen die gleichen Gedanken. Wir haben echt viele Staffeln gemacht, es waren superviele Leute da, drei bis vier Gäste pro Sendung. Ich hatte immer mehr das Gefühl, weil ich auch aus der Podcast-Welt komme, ich hätte gern noch mehr Zeit mit den Leuten", erklärte der Moderator. Für ihn sei inzwischen klar, "dass es zu Ende erzählt ist".

Das Konzept der Talkshow war denkbar simpel: Passmann und Schmitt luden prominente Gäste aus unterschiedlichsten Bereichen in Gesprächsrunden ein – ob aus Sport, Musik, Politik oder der Social-Media-Blase. In der Vergangenheit zu Gast waren Stars wie Joko Winterscheidt, Vanessa Mai und Bushido. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer konnte "Neo Ragazzi" jedoch nie zum Einschalten bewegen: Die aktuelle Staffel erreichte im linearen Programm durchschnittlich nur rund 130.000 Menschen. Ob das Format, das sich vorrangig an ein jüngeres Publikum zu richten scheint, im Streamingportal des ZDF besser abschnitt, ist nicht bekannt.