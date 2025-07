ZDF-Doku "Kopfsache": Was macht der Druck mit unseren DFB-Stars?

Der Einsatz von Sportpsychologen in Deutschland: Hinken wir hinterher?

Es sind nicht immer Versagensängste und öffentlicher oder selbst erzeugter Druck, was Sportlerinnen und Sportler krank macht. Manchmal geht es einfach darum, sich dem ständigen Leistungsdruck auf eine Weise zu stellen, dass man überlegt, welche Rolle der Kopf spielt, um sehr regelmäßig Leistung auf den Rasen zu zaubern. Dazu sagt Nationalspielerin Klara Bühl: "Früher, wenn man also in den Profisport kommt, dann hat man ja das Gefühl: Ach, warum machen die sich denn so alles so viel Kopf. Ich glaube, man geht in seiner Karriere unterschiedliche Phasen durch. Und jetzt bin ich der Meinung, dass ich halt in der Phase bin, wo das Mentale einfach eine große Rolle spielt. Und deswegen muss man sich ein Stück weit mit sich selbst auseinandersetzen, und gucken, was einem guttut."