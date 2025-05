Der erstaunliche Wandel von "Wayne's World"-Star Tia Carrere

Natürlich werde sie bis heute auf "Wayne's World" angesprochen, sagte Tia Carrere unlängst bei einem Auftritt in der "Rich Eisen Show". Es gebe auch Leute, die sie mit "Schwing!" – einer kaum zu beschreibenden Geste aus der Kultcomedy – grüßten. Andere würden vor ihr auf dem Boden knien und "Wir sind unwürdig!" rufen, obwohl diese Ehrerbietung im Film Schockrocker Alice Cooper zuteilwird. Denn auch wenn die auf Hawaii geborene Schauspielerin in den 90er-Jahren in Blockbustern wie "Die Wiege der Sonne" (1993) und "True Lies" (1994) weitere Auftritte hatte, blieb von ihr doch vor allem ihre Darstellung der Rockerbraut Cassandra Wong in Erinnerung.

Geboren wurde Althea Rae Duhinio Janairo, so ihr bürgerlicher Name, am 2. Januar 1967 in Honolulu, Hawaii, ihre Eltern sind philippinischer Abstammung. Die kulturelle Identität spielte in ihrer Karriere stets eine Rolle: "Ich habe Chinesen, Japaner, Vietnamesen, Thailänder gespielt – so viele verschiedene ethnische Hintergründe außer meinem eigenen", sagte sie 2022. Anfangs habe ihre Herkunft und ihr Aussehen ihr "definitiv geholfen", so Carrere in einem Interview mit "Cinema Daily", es sei aber auch "ein zweischneidiges Schwert" gewesen: "Es war schwierig, in Shows gecastet zu werden, weil ich nicht typisch amerikanisch aussah. Ich war nicht das Mädchen von nebenan."