„heute-show“-Star Valerie Niehaus: Das ist ihre unglaubliche Entwicklung

Ein Karrierestart, wie man ihn sich kaum besser ausmalen könnte: Am Tag, als Valerie Niehaus ihr Abiturzeugnis erhielt, bekam sie einen Vertrag für die ARD-Seifenoper "Verbotene Liebe". Und auch wenn sie für Soap-Verhältnisse nur eine relativ kurze Zeit – nämlich knapp zwei Jahre und 408 Folgen – darin zu sehen war, bleibt die Hauptrolle als Julia von Anstetten bis heute ihre vielleicht bekannteste. Dabei bewies sich die 50-Jährige seitdem als wandelbare Schauspielerin, seit einigen Jahren gehört Niehaus auch zum festen Ensemble der "heute-show". Aber während sich ihre Rollen im Laufe der Jahre wandelten, hat sich Niehaus seit dem Beginn ihrer TV-Karriere kaum verändert.

Dass die Schauspielerin fast noch so aussieht wie vor 30 Jahren, als "Verbotene Liebe" startete, ist kein Zufall. Niehaus hält sich fit, in einem teleschau-Interview erklärte sie einst, dass ihr Körper ihr "Arbeitsmaterial" und ihr "Instrument" sei. Dafür müsse er "in Schuss" sein: "Ich muss ihn benutzen können, egal für was. Ich bin als Fernsehschauspielerin sehr darauf angewiesen, dass mich die Leute wahrnehmen. Das hat mit Ästhetik zu tun, aber vor allem mit Authentizität."

Niehaus: Schauspielerei ist ein Beruf Ohnehin hat Niehaus einen klaren, wenig romantischen Blick auf das Filmgeschäft: "Die Schauspielerei ist ein Beruf", sagte sie im teleschau-Interview. Und meinte das ganz wörtlich. Lange Zeit mit ihrem 2002 geborenen Sohn als alleinerziehende Mutter lebend, musste Niehaus arbeiten und konnte nicht auf das nächste große Rollenangebot warten. "Ich konnte mir nicht leisten, nur die Filme zu machen, die ich auch wirklich gut fand." Was sie jedoch leistete, war nach ihrem Ausstieg aus "Verbotene Liebe" eine Auszeit. Mit Anfang 20 ließ sie alles hinter sich und begab sich nach New York, um sich dort zwei Jahre lang zur Schauspielerin ausbilden lassen.

An die Karriere dachte sie dabei nur indirekt: "Es war in erster Linie das Ausland und die große weite Welt. Ich wollte erst mal möglichst weit weg kommen, viel Wasser zwischen mich und die Heimat legen." Sie hatte eine große Sehnsucht, etwas zu erleben. Die Welt erarbeite man sich, indem man da ist, nicht indem man zu Hause bleibt: "Das habe ich schon mit 19 gewusst. Ich empfehle allen Leuten in dem Alter, wegzugehen, sich zu bewegen und auch allein zu sein – im positivsten Sinne."

Vielseitig beschäftigt Heute ist sie seit langem wieder zurück in Deutschland, lebt mit ihrem langjährigen Lebenspartner Manuel Graf, den sie 2021 heiratete, in Berlin und ist eine viel beschäftigte Frau: Niehaus hatte zahlreiche Rollen in Kino- ("St. Pauli Nacht", "Rohtenburg") und Fernsehfilmen ("Rose unter Dornen", "Der Mann mit dem Fagott") und war in wiederkehrenden Rollen in Serien wie "Der Landarzt", "Die Spezialisten" und "Nächste Ausfahrt Glück" zu sehen. Seit 2018 gehört sie zudem zum Team der "heute-show" und präsentiert nun in einem Special der ZDF-Show "Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk" (Freitag, 11. Juli, 22.30 Uhr, ZDF). Im satirischen Portrait nimmt sie sich den reichsten Mann der Welt zur Brust.

Und bewegen möchte Niehaus noch viel, wie sie kürzlich im teleschau-Interview erklärte: "Ich versuche, an Leben und Gesellschaft teilzunehmen – das macht mich glücklich. Ob es nun meine Engagements für die UNO-Flüchtlingshilfe und die Kindernothilfe sind, ein dramatischer Film oder alberne Unterhaltung – alles hat seinen wichtigen Platz in meinem Leben."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!