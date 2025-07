„Der Frieden ist trügerisch“ – Foundation kehrt mit Staffel 3 zurück

Mit "Foundation" hat Apple TV+ eine der ambitioniertesten Science-Fiction-Serien unserer Zeit geschaffen – eine epische Adaption der gleichnamigen Romantrilogie von Isaac Asimov, einem der wichtigsten Sci-Fi-Autoren des 20. Jahrhunderts. Nun kehrt die beliebte Serie mit der dritten Staffel zurück. In zehn neuen Episoden setzt sie die Geschichte um Macht, Schicksal und den Widerstand gegen den Zerfall eines galaktischen Imperiums fort. Die erste Folge läuft am Freitag, 11. Juli, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 12. September auf Apple TV+.

Worum ging es in den ersten Staffeln?

In der ersten Staffel steht der geniale Mathematiker Hari Seldon (Jared Harris) im Mittelpunkt. Mithilfe der von ihm entwickelten "Psychohistorik" sagt er den baldigen Zusammenbruch des gewaltigen Galaktischen Imperiums voraus. Um die jahrhundertelange Dunkelheit, die darauf folgen soll, abzukürzen, gründet er ein Projekt namens Foundation auf einem abgelegenen Planeten. Dieses soll das Wissen der Menschheit bewahren und so die Grundlage für eine bessere Zukunft schaffen. Doch die Herrscher des Imperiums, drei Klone mit den Namen Brother Day (Lee Pace), Brother Dusk (Terrence Mann) und Brother Dawn (Cassian Bilton), sehen in Seldons Theorie eine Bedrohung. Zusammen mit der jungen Mathematikerin Gaal Dornick (Lou Llobell) entwickelt Seldon einen geheimen Plan, der weit in die Zukunft reicht.