Workaholic-Geständnis von Jennifer Aniston: "Ich bin arbeitssüchtig!"

Jennifer Aniston gestand in einem Interview, zu viel zu arbeiten. Sie sei "ein wenig arbeitssüchtig" und müsse sich zur Auszeit zwingen.

Jennifer Aniston ist als Schauspielerin sehr beschäftigt. Aktuell steht die 56-Jährige für die Apple-TV+-Serie "The Morning Show" vor der Kamera. Eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen, fällt ihr offenbar schwer, wie sie in einem Interview mit dem US-Boulevardmagazin "People" verriet.

"Ich bin ein wenig arbeitssüchtig, also zwinge ich mich dazu, mir Zeit zum Reisen zu nehmen und nicht zu arbeiten", gesteht die ehemalige "Friends"-Darstellerin, die sich gerade auf einer Tour für eine Werbekampagne befindet. "Ich weiß, dass ist sehr kritisch, aber ich bin nicht sehr gut darin", fügt sie hinzu.

Helene Fischer spricht über Ex Florian Silbereisen – und überrascht mit privatem Detail

"28 Years Later": Kritik zum besonders anderem Horrorfilm mit Ralph Finnies

Der Folgen einer unausgeglichenen Work-Life-Balance ist sich der kinderlose Single durchaus bewusst. "Unsere Arbeit bringt am Ende des Tages immer weniger ein, wenn man so viel arbeitet, dass man keine wunderbaren Lebenserfahrungen hat", so die Schauspielerin.