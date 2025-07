"Wilde Welt" bei Apple TV+: Die Jagd nach den seltensten Tieren der Welt

Drei mehr oder weniger hartgesottene Kerle und eine Mission: die seltensten Tierarten der Welt auf Film bannen. Doch Malaysia-Tiger, Java-Nashorn und Co. sind äußerst kamerascheu. Am Freitag, 11. Juli, startet die Dokureihe "Wilde Welt" mit sechs Episoden weltweit auf Apple TV+.

"Was soll schon schiefgehen?", fragt sich Declan Burley auf seiner Expedition in Malaysia. Eine ganze Menge, wie man sieht. Im nächsten Augenblick schon treiben er und sein Equipment den wilden Fluss hinunter. Doch all die Unannehmlichkeiten des Dschungels sind es wert: Mit großem Aufgebot reisen in "Wilde Welt" drei Männer in sechs entlegene Gebiete, um vom Aussterben bedrohte Tierarten zu filmen. Alle sechs Episoden von "Wilde Welt" sind ab Freitag, 11. Juli, weltweit auf Apple TV+ abrufbar.