Ingrid van Bergen und Eva-Maria Hagen: Schicksale der deutschen Vertreibung

Eva-Maria Hagen, die "Brigitte Bardot der DDR", spielte später in über 50 Defa-Filmen mit, wurde im Sommer 1945 aus Brandenburg im Zuge der "Zwangsumsiedlung" vertrieben. Sie erinnert sich ihrerseits an wochenlange Aufenthalte in Güterzügen und Auffanglagern, stets begleitet von Hunger und Hitze. Van Bergen wie Hagen konnten sich später in ihrer neuen Heimat durchsetzen und machten als Schauspielerinnen Karriere.

Dritter im Bund der Zeitzeugen ist das 1943 in Breslau geborene Mitglied der Bürgerbewegung Neues Forum und spätere Präsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Thierse. Nach der Vertreibung aus Breslau siedelte sich seine Familie in Eisfeld in Thüringen an. Thierse erinnert sich an die noch fremde neue Heimat der Kindheit und kommentiert die Flucht und Vertreibung der Deutschen, mit der auch die innerdeutsche Teilung begann.