„Diese Erfahrung hat mich geprägt“ – Marlene Lufen über ein Jugendtrauma

In ihrer Jugend war Marlene Lufen Leistungsschwimmerin. Dann warf sie ihre Laufbahn vom einen auf den anderen Tag hin. In ihrem Podcast "M wie Marlene" sprach die TV-Moderatorin nun über den Grund – und wie sie diese Erfahrung fürs weitere Leben prägte.

Was macht eine gute Beziehung aus, wie erzieht man Kinder am besten, wie geht man mit Verlusten um? Diesen und weiteren Fragen stellt sich SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen in ihrem Podcast "M wie Marlene – Wie gelingt das Leben?" jede Woche. In der neuesten Folge, "Warum uns Freundschaften retten – Die Solo-Folge", erzählt sie von ihrer ersten schmerzlichen Erfahrung mit Freundschaft und wie sie das auch Jahre später noch prägte.