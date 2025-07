Wer ist der Neue bei "taff"? Christian Loß startet am 7. Juli bei ProSieben

"taff" ist seit 30 Jahren fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Nach dem Abgang von Thore Schölermann im vergangenen Herbst bekommt das Boulevardmagazin nun Verstärkung: Bereits am Montag, 7. Juli, wird Christian Loß das Format moderieren.

Am 29. Mai 1995 lief die erste Ausgabe von "taff". Seitdem gehört die ProSieben-Produktion zu den populärsten Boulevardmagazinen Deutschlands. Die durchschnittliche Zuschauerzahl von 300.000 kann sich immer noch sehen lassen. Für ProSieben ist "taff" ein Quoten-Garant, für viele Menschen ein Alltagsbegleiter.

Wie nun bekannt wurde, wird das "taff"-Team verstärkt – und das schon sehr bald: Bereits am Montag, den 7. Juli, um 17 Uhr wird Christian Loß als neuer Moderator durch das Format führen. Loß moderierte unter anderem von 2021 bis 2022 die Sendung "Läuft – Die KettenreAhktion!" für den WDR. Auch für das Erste stand der 34-Jährige bereits vor der Kamera.

In einem Statement bezeichnet das neue Team-Mitglied "taff" als "absolute Institution in der deutschen TV-Landschaft". "Jetzt selbst ein Teil davon zu sein, ist völlig verrückt und ich freue mich riesig auf das Team und meine neuen Aufgaben", so Loß weiter. Loß stößt zu dem bereits bestehenden Moderatorenteam um Annemarie Carpendale, Viviane Geppert, Rebecca Mir, Neda Peemüller, Christian Düren und Daniel Aminati dazu. Im vergangenen Herbst hatte Thore Schölermann die Sendung nach 13 Jahren verlassen.