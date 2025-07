Ingo Zamperoni am Mont Ventoux: "Das zermürbt einen"

Er ist seit vielen Jahren als Gesicht der ARD-"Tagesthemen" bundesweit bekannt. Was viele über Ingo Zamperoni allerdings nicht wissen: Der 51-Jährige ist begeisterter Radsport-Fan! Für die zweite Folge ("Giganten") der zweiten Staffel von der ARD-Doku "Mythos Tour" wagt sich der Moderator zusammen mit den deutschen Tour-de-France-Legenden Jan Ullrich und Simon Geschke den gefürchteten Mont Ventoux hinauf. Dabei kommt der Journalist gewaltig an seine Grenzen.

Vor diesem Berg haben sogar die besten Radsport-Profis größten Respekt: Der Mont Ventoux in Frankreich hat "Legenden-Status", erklärt einer, der es wissen muss. Jan Ullrich konnte als erster und bislang einziger Deutscher die Tour de France im Jahr 1997 gewinnen. 2006 wurde er aufgrund seiner Verwicklung in einen Doping-Skandal von der Tour de France ausgeschlossen. Ein Jahr später beendete der heute 51-Jährige seine Karriere. "Sicher war ich mit das größte Talent, das ist mir auch bewusst. Vielleicht hätte ich mehr draus machen können", gibt Ullrich in der ARD-Doku zu.