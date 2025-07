„Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung“ – Silbereisen moderiert die Maus-Show

Florian Silbereisen ist bekannt als deutscher Showmaster, Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler. Kurzum: Er ist ein absolutes Multitalent. Nun erinnert er sich an einen besonderen Fernsehmoment, den er für immer im Gedächtnis behalten wird.

Florian Silbereisen erfüllt sich Kindheitstraum Seit 2006 wird „Die große Maus-Show“, die bis 2024 noch „Frag doch mal die Maus“ hieß, in der ARD ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine Quizshow für die ganze Familie, also gleichermaßen für Kinder und Erwachsene. Kinder stellen in der Sendung interessante und fesselnde Fragen, die sich im alltäglichen Leben ergeben. Beispielsweise wird danach gefragt, wie ein Ohrwurm entsteht oder warum der Himmel blau ist. Gastgeberin der Show ist die beliebte Moderatorin Esther Sedlaczek (39), Tochter des berühmten deutschen Schauspielers Sven Martinek. Doch nun darf die Sendung einmalig von Florian Silbereisen moderiert werden, für den ein echter Kindheitstraum in Erfüllung geht…

Florian Silbereisen vertritt Esther Sedlaczek Im August wird Florian Silbereisen einmalig in die Fußstapfen der „Sportschau“ Moderatorin Esther Sedlaczek treten, womit sich der Entertainer einen großen Traum erfüllt. Grund dafür ist, dass sich Sedlaczek in die wohlverdiente Babypause verabschiedet und ihr Familienglück fernab der Fernsehlandschaft eine Zeit lang genießt. Silbereisen selbst erinnert die Schwangerschaftsvertretung an seinen eigenen Auftritt in der „Maus-Show“ vor etwa 13 Jahren. Im „Brisant“ Interview in der ARD erinnert er sich, wie er damals mit Schwimmflossen und Taucherbrille über Wackelpudding marschieren durfte: „Das sind so Momente, da träumt man als Kind davon, wenn man in einem riesigen Pool mit Wackelpudding schwimmen darf.“

Silbereisen mit großem Kinderwunsch Florian Silbereisen liebt es nicht nur selbst, ab und an sein inneres Kind in Quizshows wie „Die große Maus-Show“ auszuleben, sondern wünscht sich auch selbst eigene Kinder, wie er einmal vor einigen Jahren in einem Interview verriet: „Ich möchte Nachwuchs, aber ich weiß noch nicht, wie viel. Wenn Gott will, dann kommt irgendwann ein Baby.“ Kein Wunder, dass auch er sich eigene Kinder wünscht, kommt der Entertainer doch selbst aus einer Großfamilie: „Kinder finde ich wunderbar. Ich habe vier Geschwister. Das ist schon eine Aufgabe, so viele Kinder großzuziehen, und das haben meine Eltern wirklich toll gemeistert.“