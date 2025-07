Millionen auf dem Konto: Wie reich ist Beatrice Egli wirklich?

Schon in jungen Jahren arbeitete Beatrice Egli an ihrer Gesangskarriere. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Die Schweizerin hat es geschafft, zu den aktuell erfolgreichsten Schlagersängerinnen zu gehören. Auch mit ihrer eigenen Sendung, der "Beatrice Egli Show" feiert die 36-Jährige Erfolge.

Trotz der Einnahmen wohnt die Sängerin in einer Zweizimmerwohnung. Wie viel Geld verdient Beatrice Egli wirklich? Wie hoch ist das Vermögen des Schlagerstars und was hat ihr Ex-Freund mit ihren Finanzen zu tun? Wir werfen einen Blick auf Beatrice Eglis Konto.

Beatrice Egli wusste schon früh, was sie beruflich werden wollte. Mit 14 Jahren nahm sie Gesangsunterricht, hatte erste Auftritte bei Volksfesten und gewann mit 17 Jahren beim Alpenschlager-Festival den zweiten Platz. 2007 erschien ihr erstes Album. Parallel dazu absolvierte Beatrice Egli eine Ausbildung zur Friseurin und machte eine Schauspielausbildung in Hamburg.

Der Bekanntheitsgrad von Beatrice Egli stieg, die Verkaufszahlen ihrer Musik erhöhten sich weiter und seit 2022 hat der Schlagerstar mit "Die Beatrice Egli Show" eine eigene Sendung im Ersten. In den letzten Jahren wurde ein beträchtliches Vermögen in die Kasse der 36-Jährigen gespült.

Doch statt in einer großen Luxus-Villa wohnt die Musikerin lieber in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee in der Schweiz. Dort fühlt sich die Metzgerstochter wohl und hat festgestellt, dass sie zum Glücklichsein nicht viel Platz braucht.