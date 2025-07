„In meinem Herzen präsent“ – Egli sorgt mit Aussage für Aufsehen

Über das Privatleben der Schlagersängerin Beatrice Egli ist kaum etwas bekannt. Dementsprechend sind Spekulationen über ihr Liebesleben Tür und Tor geöffnet. Zuletzt kam das Gerücht auf, dass sie in den Musical-Star Christian Gwerder verliebt sei.

Woher sich Beatrice Egli und Christian Gwerder kennen Ende Oktober 2024 war Christian Gwerder in der „Beatrice Egli Show“ zu Gast. Zunächst lief ein Einspieler, für den Egli Gwerder in dessen Heimat auf der Glattalp besuchte. Die beiden Sänger waren sich sichtlich sympathisch, während sie sich um Pferde und Ziegen kümmerten.

Im Anschluss an den Einspieler sangen Egli und Gwerder auf der Bühne das Duett „Mini Schwiiz mini Heimat“. Aus den Blicken, die sich die beiden dabei zuwarfen, interpretierten viele Fans eine Zuneigung, die über die berufliche Verbundenheit hinausgeht. Dazu kommt eine Aussage, die Egli in einem Interview mit der Zeitung „Bote der Urschweiz“ tätigte: „Christian war schon vor der Show in meinem Herzen präsent.“

Allerdings meinte sie diesen Satz höchstwahrscheinlich rein freundschaftlich. Denn Gwerder ist verheiratet und hat mit seiner Frau Ramona zwei Töchter. Alle drei sind im Einspieler für die „Beatrice Egli Show“ zu sehen.

Wer ist Christian Gwerder? Wie Beatrice Egli in ihrer Show berichtete, lebt Christian Gwerder in zwei Welten. Zum einen ist er sehr naturverbunden, arbeitet jeden Sommer auf einer Alp und ist gelernter Landwirt und Zimmermann. Zum anderen tritt er immer wieder als Sänger auf und spielt seit 2018 in Musicals mit.

Beatrice Egli und die Liebe Bislang ist lediglich eine einzige Liebesbeziehung von Beatrice Egli an die Öffentlichkeit gelangt – und die ist mehr als zehn Jahre her. 2009, als Egli gerade erste Erfolge als Sängerin feierte, kam sie mit dem Handwerker Reto Steiner zusammen. Das Paar, das 2011 in ein Haus am Schweizer Walensee zog, erlebte gemeinsam, wie Egli 2013 die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewann.

Was Eglis beruflichen Durchbruch brachte, führte allerdings zu privaten Schwierigkeiten. Denn weil sie seit ihrem DSDS-Sieg ständig unterwegs war, sahen sie und Steiner sich kaum mehr. Dazu kam, dass Steiner die Öffentlichkeit scheute und Egli nicht zu Veranstaltungen begleiten wollte. Also kam es, wie es kommen musste: Egli und Steiner trennten sich 2014. Trotzdem blieben sie einander freundschaftlich verbunden.

Nach dem Aus der Beziehung mit Reto Steiner gab es immer wieder Gerüchte über neue Partner von Beatrice Egli. Meist handelte es sich um Männer, die selbst der Musikbranche angehören. Beispielsweise wurde ihr eine private Liaison mit Joachim Wolf nachgesagt, der von 2020 bis 2023 als ihr Produzent tätig war.

Eines der heißesten Gerüchte betrifft eine angebliche Beziehung von Egli mit ihrem Schlagerkollegen Florian Silbereisen. Beruflich haben die beiden Sänger immer wieder miteinander zu tun – unter anderem in Form des Duetts „Das wissen nur wir“, das 2023 auf Eglis Album „Balance“ enthalten war.

Doch ebenso wie eine Liebesbeziehung mit Florian Silbereisen sind Romanzen mit anderen Musikern wie Ben Zucker und Andreas Gabalier, die Egli ebenfalls nachgesagt wurden, nicht weiter als Gerüchte. Eigenen Angaben zufolge ist die Sängerin seit 2014 Single.