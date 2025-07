"keinen Kontakt mehr": Thomas Anders rechnet mit Dieter Bohlen ab

„Aller guten Dinge sind drei“, so heißt es. Aber gilt das auch für Thomas Anders (62) und Dieter Bohlen (71) als „Modern Talking“? Immerhin erlebten wir nach der ersten Trennung bereits ein Comeback und schließlich die zweite Auflösung des Pop-Duos. Hätte nicht einer von beiden kurzfristig abgesagt, wären sich die beiden Musiker zum ersten Mal seit Jahren vor der Kamera begegnet.

Bohlen statt Anders Für viele überraschend trat Dieter Bohlen am 21.06.2025 in der von Florian Silbereisen (43) moderierten ARD-Show „Schlagerboom Open-Air 2025“ auf, wo er ein Medley der erfolgreichsten „Modern Talking“-Hits zum Besten gab. Florian Silbereisen übernahm an seiner Seite den Part von Thomas Anders. Dieter Bohlen im Rahmen eines reinen Schlagerfestivals zu erleben, war eine absolute Rarität. Üblicherweise ist Thomas Anders in dieser Musiksparte ein oft gesehener Gast. Auch in dieser Sendung war er ursprünglich als Show-Act vorgesehen.

Kniff Thomas Anders etwa wegen Dieter Bohlen? Als in der jüngsten Ankündigung der ARD von Thomas Anders plötzlich nicht mehr die Rede war, machte schnell das Gerücht die Runde, dieser hätte abgesagt, da er einer Begegnung mit seinem Ex-Kollegen aus dem Weg gehen wolle. Inzwischen ist allerdings klar, dass dies nicht zutraf.

Kein Versöhnungs-Comeback Viele enttäuschte Fans hatten sich schon auf ein mögliches Versöhnungs-Comeback gefreut. Thomas Anders´ Management äußerte sich mittlerweile gegenüber schlager.de zum Hintergrund der Absage. Demnach habe das Fernbleiben nichts mit Dieter Bohlen, sondern mit einem für diesen Tag bereits länger geplanten privaten Termin zu tun gehabt.

Um seine Fans aufzumuntern, bestätigte das Management den fest zugesagten Auftritt des Sängers beim „Schlagerboom“ am 18. Oktober 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle. Bohlen und Anders haben seit der zweiten Trennung von „Modern Talking“ im Jahr 2003 keinen persönlichen Kontakt mehr. Dessen ungeachtet, sind die beiden Künstler für ihre gegenseitigen Sticheleien bekannt. Bohlen lehnte in der Vergangenheit ein Millionenangebot für ein erneutes Comeback ab.

Ein Blick zurück Thomas Anders war 1983 ein blutjunger Schlagersänger, als der ebenfalls noch junge Komponist und Musikproduzent Dieter Bohlen die Produktion und das Songwriting für ihn übernahm. Die damals noch deutschsprachigen Schlagertitel waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt, sodass sich der Sänger und der Produzent kurzerhand zu einem englischsprachigen Duo zusammentaten. Dies war die Geburtsstunde von „Modern Talking“.

Mit Songs wie „You´re my heart, you´re my soul“, „You can win if you want“ oder „Cheri, Cheri Lady“ stürmten sie ab Mitte der 80er Jahre bis an die Spitze der Charts und bescherten jedem Hörer spätestens ab dem zweiten Refrain für den Rest der Woche einen Ohrwurm.

Erste „Modern Talking“-Trennung Offiziell waren es persönliche Differenzen und andere Projekte, weswegen Anders und Bohlen sich 1987 zum ersten Mal trennten. Anders bastelte an seiner Solokarriere und Bohlen grub sich als Produzent von C. C. Catch, Nino de Angelo, Bonnie Tyler uvm. sowie seinem eigenen neuen Projekt namens „Blue System“ tiefer in unsere Ohren. Denkt man an „Modern Talking“ in den 80er Jahren, sieht man vor seinem geistigen Auge nicht nur Bohlen und Anders, sondern zwangsläufig auch die übergroße „NORA“-Kette um Thomas´ Hals.

NORA Mit „NORA“ war Nora Balling gemeint, die erste Ehefrau von Thomas Anders, die durch die Kette stets imaginär präsent war. Laut Anders existiert diese Kette noch. Sie liege in einem Safe, in dem er wichtige Dokumente aufbewahre, wie er im Podcast „Modern Talking – Einfach anders“ verriet. Für viele damalige Zeitzeugen war Nora ein unsichtbares, drittes Band-Mitglied.

Tatsächlich unterstützte sie ihren Mann als persönliche Managerin, Visagistin und Image-Beraterin. Anders und die heute 60-Jährige gehen schon lange getrennte Wege. Nora zog sich nach dem Ehe-Aus im Jahr 1999 aus der Öffentlichkeit zurück. Laut Bohlen sei sie dafür verantwortlich gewesen, dass 1987 ein Weiterleben von „Modern Talking“ unmöglich geworden sei.

„Modern Talking“ – das Comeback Mit ihrem Album „Back for Good“ gelang „Modern Talking“ gut zehn Jahre später 1998 ein erstaunliches Comeback. Mit einer Mischung aus ihren alten Hits und neuen Songs sowie den Folgealben „Alone“ und „Year of the dragon“ waren sie noch erfolgreicher als in ihrer ersten Episode. Bis heute gingen viele Millionen Tonträger über den Ladentisch und in Russland ist das Duo bis heute noch Kult.

Zweite „Modern Talking“-Trennung Doch auch der zweite Anlauf sollte nur von kurzer Dauer sein. Am Abend des 7. Juni 2003 verkündete Dieter Bohlen im Ostseestadion von Rostock vor dem irritierten Publikum das Ende von „Modern Talking“, dieses Mal für immer. Was daraufhin folgte, ist bekannt: Sowohl Bohlen als auch Anders veröffentlichten ihre Memoiren und ließen darin kein gutes Haar am jeweils anderen. Es wurde keine Gelegenheit ausgelassen, um über einander herzuziehen. Das Gerücht, Thomas Anders habe seinen Auftritt beim „Schlagerboom“ wegen der Anwesenheit von Dieter Bohlen abgesagt, war ohne jeden Zweifel nicht ganz unbegründet.

Thomas Anders und Dieter Bohlen heute Erst unzählige Kommentare und Sticheleien später wurden beide Musiker endlich reifer und ruhiger. Inzwischen geht jeder seinen eigenen erfolgreichen Weg im Musikbusiness. In diesem Jahr könnten „Modern Talking“ ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Zu diesem Anlass kam Thomas Anders die Idee, gemeinsam mit seinem damaligen Duett-Partner eine Jubiläumsplatte aufzunehmen. Im RTL-Interview erklärte Thomas Anders: „Wir haben anfragen lassen, ob er Lust hätte, an diesem Projekt teilzunehmen. Das wollte er nicht, was ich auch akzeptiere. Das ist sein gutes Recht.“

Im selben Interview räumte er ein, dass er die gemeinsame Zeit mit Bohlen nicht vergessen könne: „Trotzdem sage ich mir, es ist auch mein Leben. Ich bin nur 50 Prozent von Modern Talking. Es hat mein Leben so stark verändert, dass es in eine ganz andere Richtung ging, als ich es mir jemals hätte vorstellen können.“ Auf die Frage, ob die beiden miteinander in Kontakt stünden, antwortete Anders: „Wir haben keinen Kontakt mehr. Er ist ja ganz gut in der RTL-Welt aufgehoben.“ Die ewigen Streithähne scheinen Frieden mit dem Kapitel „Modern Talking“ geschlossen zu haben. Manchmal sind aller guten Dinge auch nur zwei.