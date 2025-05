"Let's Dance"-Finale: Entschuldigungen, Überraschungssieger und viele Tränen

Zwei Olympiasieger und ein Profigolfer traten am Freitagabend im Live-Finale von "Let's Dance" gegeneinander an. Jeder hatte sein persönliches Handicap. Während Para-Schwimmer Taliso Engel aufgrund seiner Sehbehinderung die Welt nur in extremen Unschärfen wahrnimmt, kämpft Ex-Profiturner Fabian Hambüchen mit extremer Körperspannung ("Olympiasiegeranspannung") und Diego Pooth mit seiner Schüchternheit. Im Finale spürte man von all dem wenig.

Alle drei Promis zeigten der Jury, wie viel sie gelernt haben. Sie performten auf Weltklasseniveau und legen ihr Herz auf die Tanzfläche. Folgerichtig zückten Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi oft die Zehnerkelle. Eine Performance rührte sogar eine Profitänzerin zu Tränen.

Diego macht eine spontane Ansage für Ekaterina Leonova Diego Pooth gestand: "Vor 'Let's Dance' konnte ich kaum geradeaus laufen." Für den Cha-Cha-Cha, den er zuletzt in Show eins getanzt hatte (19 Punkte), hatte er den perfekten 30-Punkte-Plan: "Kleine Schritte, große Hüfte." Gesagt, getan. Er holte sich die volle Punktzahl. Motsi Mabuse war stolz auf die Verwandlung: "Er ist nicht mehr unser Bübchen."

Beim Lieblingstanz, dem Langsamen Walzer zu Ed Sheerans "Make It Rain", machte Diego dann eine spontane Ansage: "Ekat, es war eine wahnsinnige Reise mit dir. Eigentlich sollte ich dich nur um einen Tanz bitten, aber ich dachte, ich nehm' mal die Zeit und widme dir ein paar Worte." Der Sohn von TV-Star Verona Pooth bedankte sich für die Tanz-Reise. "Du hast mein Leben verändert. Es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht mit dir. Und jetzt möchte ich ein letztes Mal mit dir meinen Lieblingstanz, den Langsamen Walzer, tanzen."

Diego Pooth entschuldigt sich nach Sieg bei Fabian Hambüchen Leonova weinte, Diego drückte ihre Hand ganz fest und dann ging's los, als sie dazu bereit war. Sie schwebten erneut über das Parkett. Motsi Mabuse war begeistert von den beiden: "Der schönste Pokal ist, wenn du Deine Tanzpartnerin so glücklich machen kannst!" Nach dem Tanz, auch 30 Punkte, lobte ihn "Ekat": "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Entwicklung er gemacht hat." Auch menschlich. "Du bist zwar der jüngste hier, aber du bist so groß!"

Der Freestyle zu "Dschungelbuch" geriet danach nicht ganz so perfekt, aber unterhaltsam, weshalb Diego mit 27 Punkten das Schlusslicht in der Promi-Riege bildete. Am Ende entschied jedoch das Zuschauervoting für Diego – den "Dancing Star 2025". Der glückliche Sieger: "Ich kann es kaum fassen!" Hätte man sich nur nach den Jurypunkten gerichtet (dreimal volle Punktzahl für Paso Doble, Tango und Freestyle als Popeye) wäre Fabian Hambüchen der Sieger gewesen. Als Diego erfuhr, dass er und nicht Fabian "Dancing Star" geworden ist, entschuldigte er sich: "Es tut mir leid." Rührend!

Schließlich crashte Mama Verona Pooth völlig euphorisiert das Sieger-Interview mit ihrem Sohn: "Was habt ihr beide denn da gemacht? 15 Wochen in der Turnhalle eingesperrt und da ist sowas Schönes bei rausgekommen!"

Patricija Ionel bewundert Taliso: "Du siehst nicht, aber dein Herz sieht" Die Finale-Show hatte aber auch andere emotionale Momente. Taliso Engel gab alles und legte seine besten Tänze hin. Sein Contemporary, den er auch dieses Mal mit Augenbinde tanzte, war völlig synchron und für Mabuse ein wahrer "Magic Moment", sein Freestyle zu "Titanic" ein absolutes Highlight. Die beiden blieben nah am Film, zeigten auch die "Könige der Welt"-Szene am Bug des Schiffes. Hier geht es viel um Vertrauen. Taliso, der mit seiner Tanzpartnerin eine ganz besondere Tanz-Reise gemacht hat und über sich hinausgewachsen ist, weinte nach der gefühlvollen Darbietung. Ionel bewunderte ihren Taliso: "Du siehst nicht, aber dein Herz sieht."

Als die ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein letztes Mal auf dem "Let's Dance"-Parkett das Tanzbein schwangen, glänzte Ben Zucker durch eine große Geste. Der Schlagerstar tanzte allein, weil Malika Dzumaev aufgrund eines schweren Bandscheibenvorfalls nicht tanzen konnte. Ben Zucker: "Malika kann niemand ersetzen."

Und so ging die 18. Staffel mit vielen gefühlvollen Tänzen und Gesten zu Ende. Der Abschied währt aber nicht für immer. Die drei Finalisten, namentlich Diego Pooth, Fabian Hambüchen und Taliso Engel, haben schon für die "Let's Dance"-Tour zugesagt.

