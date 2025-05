"sportstudio live: DFB Pokal Finale – Arminie Bielefeld – VfB Stuttgart": Infos zur Live-Übertragung im ZDF

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin ...": Ob die beiden Finalisten in diesem Jahr wohl auch ohne Navi hinfänden? Der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld im DFB-Pokal-Finale, das ist definitiv mal etwas anderes. Stuttgart konnte den Pokal zwar bereits dreimal gewinnen, aber da liegt schon viel Staub drauf – 1997 gab's den letzten Triumph, damals noch mit Balakow, Bobic und Élber auf dem Platz. Für die Arminia hingegen ist es die erste Finalteilnahme überhaupt und damit eigentlich jetzt schon der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Gelingt nun die absolute Pokal-Sensation? Das ZDF überträgt das Finale live.

Anstoß um 20 Uhr im Olympiastadion Berlin – und dann 90 Minuten Stuttgart-spielt-Bielefeld-an-die-Wand? Auf dem Papier erscheint es eigentlich als eine klare Sache, der VfB ist als Erstligist gegen einen Drittligisten natürlich Favorit. Aber auf dem Papier hat Arminia Bielefeld in dieser Pokal-Saison auch schon vier Erstligisten ausgeschaltet: Union Berlin, SC Freiburg, Werder Bremen und zuletzt im Halbfinale auch noch Titelverteidiger Bayer Leverkusen.

Für das ZDF berichten am Pokal-Final-Abend Katrin Müller-Hohenstein (Moderation) und Gari Paubandt (Kommentator) sowie die beiden Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker, parallel zur TV-Ausstrahlung ist das Spiel auch auf sportstudio.de sowie in der Mediathek abrufbar. Alternativ wird das Finale der 82. DFB-Pokal-Ausgabe auch von Sky übertragen (Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event). Die Vorberichterstattung hier startet bereits um 19 Uhr.