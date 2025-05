Wie war die Jugend von Karl Lagerfeld?

Der neue Dokumentarfilm "Karl – Der Mann hinter der Maske" wirft einen Blick auf das Leben von Karl Lagerfeld. Die Mode-Ikone blieb ihrem ikonischen Look mit weißem Zopf und Sonnenbrille lange treu. Doch wie sah Lagerfeld als junger Mann aus?

Karl Lagerfeld war ein Mann der Oberflächen In der Welt des Modezars schimmerte es, Schönheit war stets erstes Gebot. Der neue Dokumentarfilm "Karl – Der Mann hinter der Maske" (Samstag, 24.05., 20:15 Uhr bei 3sat) geht dem Wirken und Leben des einflussreichen Designers nun auf den Grund. Mit seinen Designs wurde er zu einer der größten Fashion-Ikonen des 20. Jahrhunderts. Doch auch Lagerfeld selbst hatte einen einzigartigen Look, der in die Annalen der Mode-Geschichte eingegangen ist. Doch wie sah Lagerfeld, der 2019 im Alter von 85 Jahren verstarb, als junger Mann aus?

Mit vollem Haar, vollen Augenbrauen und in einem gut sitzenden Anzug präsentierte sich Karl Lagerfeld etwa 1954 bei einer seiner Modeschauen. Damals war er 21 Jahre alt. In den 1980er-Jahren hatte er sich bereits seinem späteren ikonischen Look angenähert – mitsamt Zopf. Die Haare waren allerdings noch dunkel. Der Karl Lagerfeld, wie er bis zuletzt souverän in den Medien auftrat, war dann in den 1990er-Jahren durch seine ergrauten Haare zu dem Aussehen gekommen, an das wohl die meisten Menschen auch heute noch denken müssen, wenn sie seinen Namen hören.

Die 1990-er waren auch die Zeit, in der Lagerfeld das Model Claudia Schiffer zu seiner Muse ernannt hatte. Er machte sie zum Weltstar – noch heute zeigt sich Schiffer, die nur noch selten in der Öffentlichkeit auftritt, dankbar für seinen Glauben an sie. Auch sie kommt in dem Dokumentarfilm von Filmemacher Gero von Boehm zu Wort. Der Film ergründet außerdem Lagerfelds Beziehung zum Altern und Sterben – für den Ästheten Erzfeinde der Schönheit. Als er 2019 selbst von der Zeit eingeholt wurde, wurde Karl Lagerfeld so zu einer tragischen Figur.

