"Karl – Der Mann hinter der Maske": Infos zur Doku über den Modezar Lagerfeld

Schon zu Lebzeiten sei Lagerfeld "eine Ikone" gewesen, sagt die 3sat-Redaktion, er habe es verstanden, sich perfekt in Szene zu setzen, "doch Privates drang nie nach außen". Umso herausfordernder, sechs Jahre nach Lagerfelds Tod am 19. Februar 2019 wieder mal nachzufragen: Wer war Karl Lagerfeld, "der Mann hinter der Maske", wirklich?

The Games must go on, Gero von Boehm, Autor und Regisseur zahlreicher Personenporträts von Arthur Miller bis, ja auch Karl Lagerfeld ("Glücklich bin ich nie", 1999), sammelt die Statements von Freunden und Vertrauten Lagerfelds ein. Dessen Geburtsdatum schwankte lange zwischen 1933 und 1938, bis ehrgeizige Privathistoriker anhand von Geburtstagsgrüßen den 10. September 1933 für ausgemacht fanden. Im Film dabei sind sein letzter Lebensgefährte Sébastien Jondeau, aber auch Musen wie die Supermodels der 90er-Jahre Claudia Schiffer und Nadja Auermann. Auch Daniel Brühl, der sich anlässlich der Disney-Serie "Becoming Karl Lagerfeld" (2024) intensiv mit dem Couturier beschäftigte, hat ein Wörtchen mitzureden.