Mediensensation: RTL Group kauft Sky Deutschland

Es ist ein Paukenschlag in der deutschen Medienlandschaft: Wie die RTL Group in einer Pressemitteilung offiziell bestätigte, wird sie Sky Deutschland übernehmen, eine entsprechende Vereinbarung sei bereits unterzeichnet worden. Damit entsteht ein neuer Riese im TV- und Streaming-Geschäft mit 11,5 Millionen zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten.

Die Bertelsmann-Tochter gab am Freitag bekannt, dass sie 100 Prozent der Sky-Geschäfte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Südtirol übernimmt. Verkäufer ist der US-Medienkonzern Comcast. Bezahlt werden zunächst 150 Millionen Euro in bar. Je nach Entwicklung der RTL-Aktie kann später noch ein Bonus von bis zu 377 Millionen Euro fällig werden. Mit dem Kauf will die RTL Group sich als ernstzunehmende Konkurrenz zu den US-Streamingriesen Netflix und Amazon Prime etablieren.