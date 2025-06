„Skandalös!“ – Manfred Weber kritisiert Spaniens Sonderweg bei Nato-Ausgaben

Beim Nato-Gipfel in Den Haag ist die Erhöhung der Verteidigungsausgaben sowie der Ausbau der militärischen Fähigkeiten der einzelnen Mitgliedsstaaten beschlossen worden. Alle Alliierten müssen künftig fünf Prozent ihrer Wirtschaftskraft in die Verteidigung investieren. Spanien allerdings habe eine Sonderregelung ausgehandelt: So dürfe Spanien weniger Prozentpunkte seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben, wenn es mit weniger für die Aufrüstung auskommt. Darauf angesprochen, wurde der Vorsitzende der EVP im Europaparlament, Manfred Weber, im ZDF-"Morgenmagazin" deutlich.