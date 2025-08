Rassismus-Vorwürfe gegen Sydney Sweeney: Trump springt ihr bei

Ob für die preisgekrönte Drama-Serie "The White Lotus", den Marvel-Film "Madame Web" oder den Survival-Thriller "Eden": Sydney Sweeney gehen die Rollenangebote in den vergangenen Jahren nicht aus – auch nicht aus der Werbebranche. Mit ihrer Kampagne für die Jeans-Marke "American Eagle" schrieb die 27-Jährige jüngst jedoch Negativschlagzeilen, die nun auch Präsident Trump auf den Plan riefen.

Der Slogan "Sydney Sweeney hat großartige Jeans" kann im Englischen doppeldeutig verstanden werden: Die Wörter Jeans und "Genes" (zu Deutsch: Gene) klingen gleich. Im Spot heißt es: "Gene werden von den Eltern an ihre Nachkommen weitergegeben und bestimmen oft Merkmale wie Haarfarbe, Persönlichkeit und sogar Augenfarbe. Meine Jeans ist blau." So mancher Kritiker erkannte darin einen eugenischen Unterton – auch, weil Sweeney als weiße, blonde und schlanke Frau gänzlich dem westlichen Schönheitsideal entspreche.

Nun wurde zudem bekannt, dass die Schauspielerin seit Juni 2024 eingetragene Republikanerin ist. Während sich Sweeney selbst bislang in Schweigen hüllt, solidarisierte sich US-Präsident Donald Trump mit dem "Euphoria"-Star: "Sydney Sweeney eine Republikanerin? Jetzt liebe ich ihre Werbung", sagte er am Sonntag gegenüber Journalisten.

Sweeney als Bond-Girl? „Sie hat alles, was es braucht!“

Zeitgleich ergriff Trump die Gelegenheit, um sich über "die woke Sängerin" Taylor Swift zu ereifern, die "nicht mehr heiß" sei: "Die Zeiten haben sich geändert – 'woke' zu sein ist für Verlierer, Republikaner zu sein ist das, was man sein will." Swift hatte sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch zu Trump und dessen Politik geäußert.