Komponist von "Mission: Impossible" Lalo Schifrin ist tot

Lalo Schifrin , Komponist des Themas für "Mission: Impossible" und von mehr als 100 weiteren Arrangements für Film und Fernsehen, ist tot. Schifrins Söhne William und Ryan bestätigten gegenüber Branchenmedien, dass der Jazzmusiker und Film-Komponist am Donnerstag an den Komplikationen einer Lungenentzündung gestorben sei. Er wurde 93 Jahre alt.

Für seine berühmte Titelmelodie zur Fernsehserie "Kobra, übernehmen Sie", die später auch in den "Mission: Impossible"-Filmen eingesetzt wurde, gewann der gebürtige Argentinier 1968 einen seiner vier Grammys. Sechsmal war Schiffrin für einen Oscar nominiert, unter anderem für die Originalmusik zu "Der Unbeugsame" (1967), "Reise der Verdammten" (1976) und "Amityville Horror" (1979). 2018 erhielt er den Ehrenoscar für sein Lebenswerk: "Jeder Film hat seine eigene Persönlichkeit. Es gibt keine Regeln, um Musik für Filme zu schreiben", sagte er damals der "Associated Press". "Der Film diktiert, wie die Musik sein wird."

Lalo Schifrin: Auch als Jazzmusiker und Dirigent erfolgreich

Der 1932 als Boris Claudio Schifrin in Argentinien geborene Künstler hatte auch jenseits seines filmischen Schaffens eine eindrucksvolle Karriere als Jazzpianist und klassischer Dirigent. Unter anderem arbeitete er mit Jazzgrößen wie Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald und Count Basie zusammen. Er schrieb auch die Musik für das große Finale der Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien, bei der die Drei Tenöre – Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras – zum ersten Mal gemeinsam sangen. Das Werk wurde zu einem der größten Verkaufsschlager in der Geschichte der klassischen Musik.