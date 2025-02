Keine 24 Jahre Haft: Rihannas Partner freigesprochen

Serien-Comeback mit 80 Jahren

Nach 17 Jahren: Jutta Kammann kehrt zu "In aller Freundschaft" zurück

Nach 17 Jahren als Oberschwester Ingrid in "In aller Freundschaft" ist Jutta Kammann wieder in der Sachsenklinik zu sehen. Diesmal verkörpert sie eine neue Rolle und freut sich auf das Wiedersehen mit dem Team.

