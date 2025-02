"WaPo Duisburg": "Bergdoktor"-Star in neuen Folgen

Zwei neue Kollegen

Dem Team von Gerhard Jäger (Markus John) stehen spannende Zeiten bevor. Zunächst muss sich der ehemalige Leiter der Mordkommission und seine Kollegen an neue Gesichter gewöhnen. „An Herausforderungen der besonderen Art mangelt es der WaPo nicht", fasst der Hauptdarsteller die neue Staffel zusammen. Ab sofort gibt es mit einem "Bergdoktor"-Star Verstärkung auf dem Wasser. Timmi Trinks spielte von 2013 bis 2015 Carsten, den Freund der Tochter des "Bergdoktors" (Hans Sigl). In den neuen "WaPo Duisburg"-Episoden übernimmt Timmi Trinks das Ruder als Bootsführer und Tüftler. Ebenfalls neu an Bord ist Bianca Nawrath. Die 28-Jährige wird das Team als Kommissar-Anwärterin unterstützen.