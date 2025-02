"Bürger-Speed-Dating" von ProSieben: Friedrich Merz sagt ab

An Debatten-Sendungen ist in diesem kurzen, aber intensiven Wahlkampf kein Mangel. ARD und ZDF haben diverse Formate ins Programm genommen. Bei RTL und n-tv lief zuletzt das "Quadrell" mit den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne), Friedrich Merz (Union) und Alice Weidel (AfD).

Sahra Wagenknecht erfolglos gegen Teilnahme an ARD-"Wahlarena"

"Zu unserer Wahlsendung #WahlCountdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating, die wir am Samstag (22.) zeigen, kommen drei Kanzler-Kandidaten. Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel stellen sich den Bürger-Fragen auf ProSieben und in SAT.1. Friedrich Merz kommt leider nicht", heißt es in einer bei X verbreiteten Mitteilung des Senders. Ein Grund für die Absage des in Umfragen führenden CDU-Chefs wurde nicht genannt.