Andy Borg kehrt mit neuer Schlager-Show zurück

Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.

Aufgrund des großen Erfolgs gibt es nun eine Fortsetzung. Die zweite Ausgabe von Sommer-Spaß mit Andy Borg findet im Sommer 2025 statt – und zwar erneut in der Arena am Rulantica. Diese Bühne, die normalerweise von Stefan Mross (49) für seine Reihe "Immer wieder sonntags" (ARD) genutzt wird, wird dem Publikum wieder eine die Kulisse bieten. "Weil wir uns bei der Party-Premiere in der 'Immer wieder sonntags'-Arena von Stefan damals so gut benommen haben, dürfen wir sie uns noch mal ausleihen", freut sich Borg mit einem Augenzwinkern.