Neues Format „Song Trip“: Das ZDF schickt Musikstars auf Weltreise

Im Rahmen der neuen Sendung schickt das ZDF in jeder Folge andere deutsche Musiker auf eine außergewöhnliche Auslandsreise. Ein Filmteam begleitet die Künstler auf ihrem Trip und zeigt, wie diese eine neue Kultur erleben. Entsprechend der Profession der Reisenden spielt die Musik des Gastlandes eine wichtige Rolle. Dabei steht das Treffen mit einheimischen Künstlern und deren Unterstützung bei einer Neuinterpretation bekannter Hits der deutschen Musiker im Fokus. So verspricht das ZDF: „Das Publikum darf sich auf eine andere Version des Songs freuen, performt an besonderen Orten.“ Rückblickend kommentieren die Künstler zudem im Rahmen einer „Watch Party“ ihre Erlebnisse. Die erste Staffel von „Song Trip“ soll fünf Folgen umfassen.

Welche Künstler sind dabei?

Der Blick auf die teilnehmenden Musiker und deren Reiseziele offenbart nationale Prominenz und exotische Destinationen. So führt der erste Trip den Sänger Max Giesinger in die Mongolei. Fans dürfen sich in der Auftaktfolge auf eine neue Version des Hits „80 Millionen“ freuen, die der „Deutscher Fernsehpreis“-Gewinner zum Besten geben wird. In der zweiten Folge geht es dann für Alice Merton, deren Ohrwurm-Single „No Roots“ 3-fach-Gold-Status erreichte, nach Island. Mit Juli macht sich danach erstmals eine ganze Musikgruppe auf den „Song Trip“. Welchen ihrer Hits die Pop-Rocker, die schon mehr als zwei Millionen Tonträger verkauft haben, wohl in Marokko neu interpretieren? Möglicherweise erleben Zuschauer eine mit nordafrikanischen Elementen angereicherte Version von „Perfekte Welle“ oder „Geile Zeit“. Anschließend fliegt die Singer-Songwriterin LEA („110“) dorthin, wo viele Zuschauer wohl am liebsten Urlaub machen würden. Im Inselstaat Trinidad und Tobago erhält ihre Musik karibische Einflüsse. Nicht ganz so weit reist die Rap-Crew 01099 („Küssen“) in der letzten Folge. Das aus den Freunden Dani, Gustav, Paul und Zachi bestehende Quartett zieht es nämlich nach Albanien.