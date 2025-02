"plan b: Schluss mit Sanierungsstau": ZDF-Doku mit innovativen Lösungen

Autobahnen und Schienen sind marode, zusammenbrechende Brücken wie die Dresdner Carolabrücke erzeugen Horrorvisionen vom Supergau. Ellenlange Staus und tagelange Zugverspätungen sind da noch das kleinere Übel. Doch 7.000 Autobahnkilometer und doppelt so viele Zugschienen harren der Erneuerung. Wie das gehen könnte, zeigt die Reportage "Schluss mit Sanierungsstau – Revolution für Straße und Schiene" aus der "Plan b"-Reihe im ZDF, die zeigen will, "dass es auch anders geht".

Die Autorin Jela Henning zeigt in Gesprächen mit schlauen Köpfen, wie sich vernachlässigte Straßen und Schienen erneuern ließen, ohne die Benützer allzu sehr zu belasten. An schönen Beispielen, die teils aus einem Science-Fiction-Film stammen könnten, fehlt es nicht.

Da ist beispielsweise die mobile Autobahnbrücke, die den Verkehr über die Baustelle leitet, während drunter gearbeitet wird. In der Schweiz gibt es sie bereits, sie lässt sich kilometerweise verschieben. Beim Gleisbau wird inzwischen mit alles könnenden Robotern erneuert. Eine Firma aus Freilassing entwickelte die Hightech von morgen, mit der sich Schienen per Roboterarm reparieren lassen.

Für die Dresdner Carolabrücke, eine Spannbetonbrücke, kommt eine in Holland erfundene, mit Bakterien durchsetzte Betonart leider zu spät. Kalkbildende Bakterien sollen aufkommenden Rost verhindern. Dieses Zauberwerk haben Wissenschaftler von der Uni Delft erfunden. In Dresden ist das Kind allerdings bereits in den Brunnen respektive die Brücke in die Elbe gefallen. Um viele andere Brücken wird derweil noch gezittert.