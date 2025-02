"Die Giovanni Zarrella Show": Die Stars und Infos zur Live-Show

Es liegt Liebe in der Luft

Den Valentinstag hat er knapp verpasst, doch "Amore" kann es für Giovanni Zarrella ohnehin nie genug geben: Unter dem Motto "All you need is love" empfängt der Sänger und Entertainer zur 14. Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Auf der Bühne in der Zeppelin Cat Halle A1 der Messe Friedrichshafen empfängt der 46-Jährige auch diesmal eine bunte Mischung prominenter Gäste.