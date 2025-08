Giovanni Zarrella: Wenn das Essen nicht schmeckt, gebe ich mehr Trinkgeld!

Weiter erklärt er lachend: „Ich geb´ dem fast mehr Trinkgeld, wenn’s mir nicht schmeckt, als wenn’s mir schmeckt. Weil es mir so leidtut.“ Till Reiners stimmt zu: „Es ist mir auch so unangenehm“. „Wir sind halt Fische. Was soll ich sagen?“, fragt Zarrella zurück. Es gehe ihm dabei vor allem um Wertschätzung – gerade weil er wisse, was für ein Knochenjob die Gastronomie ist.