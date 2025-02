Shirin David und Kurt Krömer über Friedrich Merz: "Was für ein Honk"

Im Podcast "Feelings" schimpft Kurt Krömer auf Friedrich Merz. Zusammen mit Shirin David äußert er scharfe Kritik an der politischen Ausrichtung der CDU und dem Einfluss auf die Jugend.

"Zwei Meter lange Körperklaus"

"Was für ein Honk", eröffnet Kurt Krömer gleich zu Beginn der aktuellen Folge seines Podcasts "Feelings" das verbale Feuer gegen Friedrich Merz. Der Komiker hat die gemeinsame Abstimmung der CDU mit der AfD noch nicht verdaut und prangert an, dass "der zwei Meter lange Körperklaus", wie er Merz bezeichnet, nach Weihnachten einfach hätte in den Urlaub fliegen können und Bundeskanzler geworden wäre. "Eine Scheibe Toastbrot wäre Bundeskanzler gegen Olaf Scholz geworden", wettert der 50-Jährige weiter, doch mit seinem Migrations-Antrag habe Merz alles kaputt gemacht.